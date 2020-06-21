На месте взрыва в киевской многоэтажке обнаружена первая жертва
Спасатели продолжают работать на месте взрыва в девятиэтажном жилом доме на Позняках по адресу проспект Григоренко, 41. По предварительной информации, там произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего были разрушены перекрытия между 4 и 8 этажами. Взрывом дом «прошило» насквозь. Несколько квартир были уничтожены.
Под завалами спасатели нашли одного погибшего, чье тело было придавлено плитой.
Также из-под завалов удалось вытащить троих человек. По предварительной информации, под обломками здания остаются еще шестеро жильцов. Известно, что спасатели эвакуировали 21 человека.
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На место ЧП приехал мэр Киева Виталий Кличко.
На месте происшествия работают 75 сотрудников ГСЧС, привлечено 15 единиц техники.
Очевидцы с места происшествия рассказывают, что в результате взрыва были разбиты стекла в припаркованных рядом с домом машинах. Осколки с места ЧП лежат в 20 метрах от здания.
Отметим, что на месте происшествия произошло еще одно ЧП. Так, к месту взрыва на помощь спасателям была направлена Нацгвардия, однако бойцы умудрились врезаться в свое же авто. К счастью, в результате никто не пострадал.
Напомним, ЧП произошло в столице утром в воскресенье, 21 июля. По предварительной информации, в одном из многоэтажных домов по проспекту Григоренко произошел взрыв бытового газа.
Известно, что в результате взрыва было повреждено несколько этажей. Судя по появившимся в сети кадрам, как минимум несколько квартир дома были полностью уничтожены. В ГСЧС сообщили, что под завалами остаются люди.
Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.
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Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в Киеве, съехались силовики: кадры ЧП.