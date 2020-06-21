На месте взрыва в киевской многоэтажке обнаружена первая жертва

Спасатели продолжают работать на месте взрыва в девятиэтажном жилом доме на Позняках по адресу проспект Григоренко, 41. По предварительной информации, там произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего были разрушены перекрытия между 4 и 8 этажами. Взрывом дом «прошило» насквозь. Несколько квартир были уничтожены.

Под завалами спасатели нашли одного погибшего, чье тело было придавлено плитой.

Также из-под завалов удалось вытащить троих человек. По предварительной информации, под обломками здания остаются еще шестеро жильцов. Известно, что спасатели эвакуировали 21 человека.

На место ЧП приехал мэр Киева Виталий Кличко.

На месте происшествия работают 75 сотрудников ГСЧС, привлечено 15 единиц техники.

Очевидцы с места происшествия рассказывают, что в результате взрыва были разбиты стекла в припаркованных рядом с домом машинах. Осколки с места ЧП лежат в 20 метрах от здания.

Отметим, что на месте происшествия произошло еще одно ЧП. Так, к месту взрыва на помощь спасателям была направлена Нацгвардия, однако бойцы умудрились врезаться в свое же авто. К счастью, в результате никто не пострадал.

Напомним, ЧП произошло в столице утром в воскресенье, 21 июля. По предварительной информации, в одном из многоэтажных домов по проспекту Григоренко произошел взрыв бытового газа.

Известно, что в результате взрыва было повреждено несколько этажей. Судя по появившимся в сети кадрам, как минимум несколько квартир дома были полностью уничтожены. В ГСЧС сообщили, что под завалами остаются люди.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, "ядерный гриб" поднялся над Киевом, срочное заявление МЧС: "Советуем не паниковать и...".

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