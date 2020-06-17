Жители столицы приняли участие в анонимном опросе, касающемся будущих выборов-2020, отдав предпочтение общественному деятелю Андрею Пальчевскому

Как сообщает Politeka.net, опрос проводился Телеграм-каналом Kyiv Live. У киевлян была возможность отдать свой голос одному из возможных кандидатов.

Общественник и журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский уверенно лидирует с 25%. Кроме него в ТОП-тройку вошли действующий мэр Виталий Кличко (24%) и Сергей Притула (16%). Стоит отметить, в анонимном голосовании приняли участие более 224 тысяч человек.

Эти результаты подтверждают картину, ранее представленную социологическим исследованием ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенным с 13 по 17 мая. Согласно данным, нынешнего градоначальника Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. А Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже знает, за кого проголосует.

По мнению социолога Николая Спиридонова, "позиции действующего мэра достаточно шаткие".

"В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - поделился мнением эксперт.

Ранее мы сообщали, Пальчевский назвал главную проблему Украины, которая объясняет разваленную экономику, уничтожение бизнеса и низкие социальные гарантии.

"Мы учимся, но очень медленно. Я понимаю, что сейчас страна обескровлена 30-летием олигархической системы... У нас как зашли в 91-м году олигархи, как забрали власть и деньги… а потом мы удивляемся, почему у нас самые бедные люди, почему у нас самое большое количество заробитчан. Почему у нас каждые пять лет революции? Потому что такую несправедливость, как мы унаследовали в 90-е годы, особенно при правлении Леонида Даниловича...", - объяснил Пальчевский, отметив, что Кучма, вероятно, не планировал строить такое общество, но остановить его появление просто не смог. Позднее количество олигархов в Украине увеличивалось с каждым новым президентом.

Напомним, что Андрей Пальчевский открыл Зеленскому глаза на губительный обман: «Мерзавцы докладывают ему, что…"

Также Politeka писала, что Пальчевский разнес Зеленского за желание идти на второй срок: "Это очень опрометчивый ход"