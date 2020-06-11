Грузовой автомобиль угодил в огромную яму, которая возникла посреди дороги в Киеве

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли происшествие на камеру и выложили в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел возле дома №28 на бульваре Леси Украинки. Как видно на снимке, грузовик провалился задним колесом под асфальт, из-за чего сильно накренился и едва не перевернулся вместе с грузом.

"Привёз землю и провалился под землю. Ибо нефиг тут землю возить🤣", - пишут авторы.

Ранее в Киеве в похожую ситуацию попала еще одна грузовая машина. Во время ремонтных работ в Шевченковском районе произошел казус: грузовик привез щебень, но провалился под асфальт. Строительная техника крепко застряла посреди дороги, угодив задним колесом в яму. Судя по всему, там был люк, который оставили открытым.

А еще раньше в Печерском районе под асфальт ушла машина, которая должна была устранять аварию. На Предславинской улице дорога вместе с трактором коммунальной службы обвалилась в яму глубиной в несколько метров. Машина должна была чинить, но в итоге доломала дорогу. Несколько рабочих собрались у провала, чтобы вытащить спецтехнику.

"Трактор, который должен был заниматься ремонтом дороги, провалился под землю", - пишут источники.

Напомним, мужчина решил взорвать фирму в Киеве, съехались силовики: подробности.

Как сообщала Politeka, неадекват с ножом атаковал людей в Киеве, съехались силовики: фото

Также Politeka писала, что у храма в Киеве открыли стрельбу: съехались силовики, кадры.