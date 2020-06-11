Определен явный лидер среди вероятных кандидатов занять кресло мэра Киева уже в октябре этого года
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на анонимный опрос, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live. Больше всего голосов получил журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский.
Так, подписчиков канала спросили, кому они готовы доверить столицу на предстоящих выборах.
И 25% пользователей в опросе проголосовали за Андрея Пальчевского. На втором месте оказался нынешний мэр столицы Виталий Кличко (24%).
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Были предложены и другие кандидатуры. В результате, первая пятерка вероятных кандидатов занять пост столичного мэра сформировалась следующим образом:
- Андрей Пальчевский - 25%;
- Виталий Кличко - 24%;
- Сергей Притула ("Голос") - 16%;
- Николай Томенко ("Рідна країна") - 5%;
- Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5%.
Подписчикам канала также предлагалась кандидатура Андрея Холодова, но ее никто не поддержал.
Кроме того, еще 18% опрошенных ответили, что готовы отдать свой голос за другого кандидата.
Всего в соцопросе, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live, приняли участие более 222 тысяч человек.
Как сообщалось, ранее эксперты-социологи отметили такую тенденцию, что рейтинг журналиста Андрея Пальчевского, как вероятного кандидата в мэра столицы в последнее время заметно растет.
Напомним, Пальчевский назвал виновных в нищете украинцев и объяснил, что делать: "Чтобы догнать Польшу..."
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский - фаворит в гонке за кресло мэра Киева, результаты опроса.
Также Politeka писала, что Пальчевский в прямом эфире устроил разнос Зеленскому и его команде: «Везде лицо Порошенко».