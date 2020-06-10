Киевляне хотят видеть на должности мэра столицы именно журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского

Об этом пишет Politeka.net.

Мнение жителей столицы относительно того, кого они хотят видеть градоначальником, спрашивали в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Фаворитом в борьбе за кресло мэра Киева стал журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский, который получил поддержку в 25%.

На втором месте оказался действующий городской голова Виталий Кличко (24%), а на третьем месте - Сергей Притула с 16% голосов.

Стоит отметить, что в голосовании приняли участие более 224 тысяч человек. 18% опрошенных людей в рамках соцопроса отдали бы свой голос за другого кандидата.

Отметим, что ожесточенная борьба за кресло мэра столицы между Андреем Пальчевским и Виталием Кличко продолжается уже длительное время. По результатам социсследования, которое было проведено ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", именно Пальчевский и Кличко являются фаворитами в этой гонке.

На данный момент Виталия Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. Журналиста-самовыдвиженца Пальчевского - 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже знает точно, за кого будет голосовать.

Социологи также отметили, что рейтинг Виталия Кличко уверенно падает из-за постоянных брифингов, с помощью которых мэр пытается пиариться.

Ранее мы рассказывали, как Андрей Пальчевский жестко разнес Зеленского. По словам журналиста, искоренение коррупции на одной только таможне позволило бы не брать кредит у МВФ.

Он также предупредил, что Владимир Зеленский назначает людей из обоймы Порошенко. Но, по его мнению, рано или поздно ему придется сделать то, что от него ждут люди.

«Я думаю, что у Зеленского в конце концов будет такой момент истины, когда ему нужно будет посадить помимо его воли человека, кого-нибудь из первых казнокрадов страны», - считает Пальчевский.

Напомним, что Зеленского ждет громкий провал в Киеве, Пальчевский решил собрать свою команду

Также Politeka писала, что Пальчевский предрек печальное будущее украинским пенсионерам

А еще Politeka сообщала, что Пальчевский назвал виновных в нищете украинцев и объяснил, что делать.