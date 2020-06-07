На предстоящих местных выборах президента Украины Владимира Зеленского ждет настоящий провал, и причин тут несколько

Как сообщает Politeka, об этом заявил журналист и бизнесмен Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Если избавится от лишней фигуры речи, то понимаете, наступает время, когда ругать Зеленского и «зеленую» команду уже неприлично. Все понятно. Проехали мимо. Все, конец. Уверен, в Киеве они не наберут 5%. В больших городах будет полный провал. В первую очередь, из-за кадровой политики. И из-за пандемии в том числе», - отметил он.

Вместе с тем Пальчевский рассказал, что Зеленский нарушил свое же обещание о кумовстве в политике.

«Было бы интересно посмотреть на «карту кумовства» Зеленского. Это ж уже все подсчитано. Я был поражен. Но понимаете, у всего есть предел. 30 человек из «Квартала» во власти это многовато. Вот для того, чтобы противостоять этим моментам, пора собирать зрелых людей в какую-то группу», - подчеркнул он.

Поэтому, утверждает Пальчевский, он собирается заняться организацией групп людей, которые «переходили бы к делу» и формировали стратегию развития государства.

«И коню понятно, что без стратегии развития государства, о которой мы не услышали за год, нам двигаться некуда. Мы не знаем, что мы делаем. Вот я принял решение для себя, как бы это ни было тяжело для себя, это разорвет мое сердце, встречаться с вами меньше. Я хочу заняться созданием групп людей, которые переходили бы уже к делу», - рассказал он.

Пальчевский уверен, что после «шмыгалей» и «киндер-сюрприза Алексея» стало понятно, что нынешняя власть оказалась на своем месте волей случая.

«Пора собирать новую команду и думать не о том, что происходит сейчас, а о том, что со всем этим делать», - отметил он.

Напомним, Пальчевский предостерег власть от ошибки, которая обернется восстанием: будет как в США.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл подробности, что Зеленскому «брехали» как мальчику: «Будет вечный карантин».

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко прошелся по протестам в США, сравнив их с Майданом: "И эти люди нам советуют, как...".