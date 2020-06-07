Журналист Андрей Пальчевский объяснил как властям нужно интересоваться мнением граждан

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз страницы).

Андрей Пальчевский заявил, что у Киева, как столицы Украины, есть особая роль. По мнению журналиста, город нужно сделать главным культурным центром страны, что непросто, но возможно.

"Киев - это равноудаленный город. Ведь Украину когда начали резать по партийному принципу: с этой стороны Днепра, с той стороны Днепра, у нас такого не было. Чернигов вверху, что Николаев внизу - все наша Украина. Когда они начали играться в эти игры, делить на первый, второй, третий сорт, у Киева есть особая функция - он должен быть центростремительным городом. Я хочу, чтобы Киев стал столицей культуры (придется договариваться с Ткаченко)", - отметил Андрей Пальчевский.

Телеведущий также поделился своей инициативой, как улучшить коммуникацию мэра с населением города, в частности, Киева. По его мнению, нужно внедрить возможность внутригородского референдума по важным вопросам

"Сначала нужно подумать кто мы, куда мы идем, что мы строим, какой город и для кого - и только потом начинать делать. Первое, что сделал бы, если бы я был мэром Киева, обязательно ввел бы местный закон о местном референдуме, чтобы знать, а что киевляне хотят", - подчеркнул Пальчевский.

Журналист обратил внимание, что сейчас любой опрос можно без особого труда провести по интернету, ведь у большинства украинцев есть смартфоны. По словам Пальчевского, сейчас так делают власти многих стран:

"Если у нас уже государство в смартфоне, мы такие развитые, как говорит президент, у нас есть приложение "Дия". Голосовать будем через несколько лет или месяцев, когда будем готовы, пользуясь нашим устройством. Если, допустим, киевляне желали бы построить мост, ветку метро или что-нибудь, почему нельзя спросить людей, как это делается во всех цивилизованных странах? Как в Швецарии, там прямое самоуправление".

Андрей Пальчевский добавил, что референдумы помогут президенту и местным властям, ведь население будет само принимать решения:

"Например, строим мечеть, Зеленский сказал: будет большая мечеть, а мэр города звонит и говорит: "Господин президент, отличная новость - деньги тратить не нужно, потому что 98% киевлян против". И все, и не на нем ответственность лежит".

Напомним, Пальчевский предостерег власть от ошибки, которая обернется восстанием: будет как в США.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл подробности, что Зеленскому «брехали» как мальчику: «Будет вечный карантин».

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко прошелся по протестам в США, сравнив их с Майданом: "И эти люди нам советуют, как...".