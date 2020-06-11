После ДТП в Киеве началась драка, в ходе которой начали стрелять из пистолета
Как сообщает Politeka.net, видеозапись инцидента опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
По словам очевидцев, конфликт начался утром 11 июля с небольшого ДТП на Виноградаре - автомобиль Volkswagen задел прохожего на пешеходном переходе, а друзья пострадавшего "попросили водителя извиниться". Виновник аварии грубо отказался, поэтому пешеходы решили выбить извинения силой.
"Пока они дрались, местная алкоголичка украла сумку водителя, где был пистолет и выстрелила", - сообщают авторы видео.
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Как только раздался выстрел, водитель бросился на поиски украденной сумки - она нашлась примерно в сотне метров от автомобиля. Пистолет оказался на месте, а вот бумажник злоумышленница успешно опустошила.
Ранее неадекватный мужчина, которого не пустили в один из троллейбусов Киева, решил отомстить и бросил камень в окно транспортного средства. Булыжник пробил стекло и серьезно ранил женщину, которая была внутри.
Очевидцы происшествия схватили злоумышленника, вызвали полицию и медиков. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа из Оболонского управления. Бригада "скорой помощи" увезла пострадавшую в больницу с ушибом головы.
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