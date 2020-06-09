Жители столицы сделали свой выбор, отдав предпочтение украинскому журналисту и политику Андрею Пальчевскому

Как передает Politeka.net, мнение киевлян по поводу того, кого они хотят видеть мэром, спрашивали в телеграм-канале Kyiv LIVE.

В тройку лидеров, судя по результатам опроса, попали Андрей Пальчевский с поддержкой 25%, действующий мэр Виталий Кличко - 24% и Сергей Притула - 16%. В опросе успели принять участие более 224 тысяч пользователей сети.

Подобную картину - с ожесточенной борьбой между Пальчевским и Кличко показало и социсследование, проведенное в середине мая 2020 среди жителей столицы ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

Согласно полученным результатам, Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. Журналиста-самовыдвиженца Пальчевского - 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже знает точно, за кого будет голосовать.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что по сравнению с прошлыми опросами рейтинг действующего мэра снизился на 5%, в то время как поддержка его ближайшего соперника Пальчевского увеличилась на 5%.

"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрея Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов с 13% до 18%. То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - отметил эксперт Юрий Лагутов.

Ранее мы сообщали, Пальчевский заявил, что пришло время перейти от критики власти к реальным действиям, заявив, что намерен собрать группу профессионалов, которая занялась бы развитием государства.

"Наступает время, когда ругать Зеленского и «зеленую» команду уже неприлично. Все понятно. Проехали мимо. Все, конец. Уверен, в Киеве они не наберут 5%. В больших городах будет полный провал... Я хочу заняться созданием групп людей, которые переходили бы уже к делу", - уточнил журналист.

Напомним, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского об ошибке, которая обернется катастрофой

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, в чем главная особенность столицы: «Киев на пороге больших перемен».