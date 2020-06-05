Украинский журналист Андрей Пальчевский предупредил граждан страны о масштабном кризисе осенью

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

«Страна войдет в осень абсолютно нищей… Уроки оптимизма заключаются в том, что сегодня точно лучше, чем завтра. 100%. Потому что на 40% упало наполнение бюджета. Но, как вы понимаете, он не может наполниться, потому что мы уже дошли до такой стадии деиндустриализации… А что мы будем продавать? Урожай? А вдруг он в этом году будет не очень хороший», - заявил журналист.

Андрей Пальчевский отметил, что после прихода Владимира Зеленского к власти его важные предвыборные обещания так и остались невыполненными.

«Надо затягивать пояса к осени. Чуда же не случилось. Зеленский пришел. Это было единственное чудо. Дальше чудеса прекратились. Был актер, стал президент. Ну, вы скромные люди, вы же не можете требовать от Зеленского два чуда. Чтобы бедность закончилась, чтобы бандиты были в тюрьмах… как там было, весна прийде – будемо саджати. Вот этих чудес не случилось», - подытожил журналист.

Напомним, Пальчевский предостерег власть от ошибки, которая обернется восстанием: будет как в США.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл подробности, что Зеленскому «брехали» как мальчику: «Будет вечный карантин».

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко прошелся по протестам в США, сравнив их с Майданом: "И эти люди нам советуют, как..."