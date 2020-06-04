Как такое допустили?

Пассажиры станции метро "Демеевская" в Киеве оказались под угрозой из-за неизвестного явления

Как сообщает Politeka.net, фото чрезвычайного происшествия появились в социальной сети "Facebook".

На снимке видно, что в метро оборвалась одна из подвесок информационного табло, которое указывает направление поездов. Конструкция угрожающей повисла под потолком, грозя рухнуть в любой момент.

"На станции метро Демеевская из-за неизвестных явлений едва не упало информационное табло. Может, Скайли с Малдером время звать, потому что пахнет какой-то потусторонней инопланетной силой", - пишет сообщество "Киев Оперативный".

Пользователи социальной сети отреагировали на происшествие в комментариях. Многие предположили, что всему виной халатность сотрудников метрополитена, которые закрепляли табло:

"Очень странные дела"; "Устало..."; "Вибрация!"; "Руками из ж*пы пахнет, как обычно"; "Это вирус виноват".

Ранее стало известно, что с 1 июля киевское метро полностью переходит на электронные билеты и перестает принимать жетоны. Для льготного проезда будут действовать удостоверения.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что киевское метро вводит новые требования для пассажиров: "будет следить полиция".