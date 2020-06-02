В Киеве полиции пришлось усмирять агрессивного охранника, который открыл стрельбу на улице
Как сообщает Politeka.net, видеозапись инцидента появилась в соцсети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
Как сообщают очевидцы, ночью 2 июня на "проблемной" стоянке на улице Малиновского прогремели выстрелы, 28. Охраннику парковки на Оболони стало скучно, и он решил развлечь себя стрельбой. Обеспокоенные киевляне вышли проверить, что происходит, и мужчина начал угрожать им оружием со словами: "Еще раз подойдете - я вас расстреляю".
Пенсионеры в Украине получат двойные выплаты, раскрыты важные детали: "Деньги можно забрать..."
Королева поразила красотой в свой праздник, Галкин и Лолита не сдержались: "Свети всегда..."
Кошевой из "Квартал 95" напугал внешним видом рядом с женой: "Зарабатывает такие деньги и не может..."
Бывший муж Лорак раскрыл скандальные детали бурной молодости звезды: "Ани такая женщина, которой..."
По вызову горожан на место происшествия прибыли два экипажа патрульных. На видео мужчина признался полицейским, что стрелял, а затем извинился перед жителями ближайших домов.
Ранее стало известно, что бывший полицейский открыл огонь по прохожим в городе Вишневое под Киевом. По данным правоохранителей, нетрезвый водитель поссорился с несколькими людьми после замечания о неправильной парковке автомобиля. Во время конфликта мужчина достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Полицейские задержали дебошира и начали уголовное производство по статье о хулиганстве.
Напомним, стрельбу открыли в центре Киева, съехались силовики: кадры ЧП.
Как сообщала Politeka, неадекват с ножом атаковал людей в Киеве, съехались силовики: фото
Также Politeka писала, что у храма в Киеве открыли стрельбу: съехались силовики, кадры.