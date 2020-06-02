В Киеве полиции пришлось усмирять агрессивного охранника, который открыл стрельбу на улице

Как сообщает Politeka.net, видеозапись инцидента появилась в соцсети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Как сообщают очевидцы, ночью 2 июня на "проблемной" стоянке на улице Малиновского прогремели выстрелы, 28. Охраннику парковки на Оболони стало скучно, и он решил развлечь себя стрельбой. Обеспокоенные киевляне вышли проверить, что происходит, и мужчина начал угрожать им оружием со словами: "Еще раз подойдете - я вас расстреляю".

По вызову горожан на место происшествия прибыли два экипажа патрульных. На видео мужчина признался полицейским, что стрелял, а затем извинился перед жителями ближайших домов.

Вночі на Малиновського, 28, це там де «проблемна» стоянка, було чутно постріли. Люди вийшли подивитися що до чого, але особа почала погрожувати цим людям зброєю. Виявилося, що постріли дійсно були, бо то так розважається новий охоронець. Потім звісно вибачився, але кому від цього тепліше? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 2. Juni 2020

Ранее стало известно, что бывший полицейский открыл огонь по прохожим в городе Вишневое под Киевом. По данным правоохранителей, нетрезвый водитель поссорился с несколькими людьми после замечания о неправильной парковке автомобиля. Во время конфликта мужчина достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Полицейские задержали дебошира и начали уголовное производство по статье о хулиганстве.

Напомним, стрельбу открыли в центре Киева, съехались силовики: кадры ЧП.

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