Злоумышленники открыли стрельбу и подожгли машину в центре Киева
Как передает Politeka.net, подробности происшествия раскрыла пресс-служба столичной полиции в Facebook.
По данным правоохранителей, 26 мая группа неизвестных расстреляла гражданина Черногории на улице Драгомирова в Печерском районе. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле, который сожгли для уничтожения улик. Судя по видео с камер, они и сами прилично обгорели.
37-летнего пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что потерпевший числится в международном розыске, как глава наркокартеля.
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«Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик», - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Следствие установило, что граждане Сербии, Черногории и Македонии приехали в Украину в начале мая и начали подготовку к покушению. Они купили огнестрельное оружие и следили за жертвой, прежде чем напасть.
27 мая четырех подозреваемых задержали на въезде в Одессу. Против них начали уголовное производство по признакам покушения на убийство.
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