Злоумышленники открыли стрельбу и подожгли машину в центре Киева

Как передает Politeka.net, подробности происшествия раскрыла пресс-служба столичной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, 26 мая группа неизвестных расстреляла гражданина Черногории на улице Драгомирова в Печерском районе. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле, который сожгли для уничтожения улик. Судя по видео с камер, они и сами прилично обгорели.

37-летнего пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что потерпевший числится в международном розыске, как глава наркокартеля.

«Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик», - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Следствие установило, что граждане Сербии, Черногории и Македонии приехали в Украину в начале мая и начали подготовку к покушению. Они купили огнестрельное оружие и следили за жертвой, прежде чем напасть.

Бандітоси-підпалювачі Сьогодні на Новопечерських Липках сталася стрілянина - двоє озброєних осіб скоїли замах на вбивство по вулиці Драгомірова, 15. 37-річного потерпілого було госпіталізовано. По місту Києву було оголошено про спеціальну поліцейську операцію «Сирена» по розшуку та затриманню цих осіб. Якимось чином особи дізналися, що їх шукають, а тому вирішили підпалити своє авто, але разом із автівкою трохи і себе підсмажили 🤷🏻‍♂️🙈 Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 26. Mai 2020

27 мая четырех подозреваемых задержали на въезде в Одессу. Против них начали уголовное производство по признакам покушения на убийство.

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