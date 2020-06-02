В киевской больнице маму не пустили к умирающему ребенку из-за карантина

Как сообщает Politeka.net, подробности скандала рассказали в эфире "ТСН" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Четырехлетний Алексей лежал в столичной больнице "Охматдет" с лейкемией с января 2020 года, а в мае его не стало. В последние минуты своей жизни мальчик звал свою маму, котору врачи не пустили в палату, ссылаясь на должностную инструкцию.

Как оказалось, из-за карантина руководство медучреждения ограничило время посещения в реанимации - женщине разрешали навещать мальчика только по часу два раза в день. В роковой день мама заходила к ребенку утром, а вечером, когда состояние ухудшилось, ее уже не пустили. Она утверждает, что врачи опасались вирусной инфекции.

Тетя малыша, Татьяна Несвидоменко, поделилась своим горем в Facebook. По ее словам, Алексей уходил в одиночестве и звал маму перед смертью. Родственница уверена, что близость самого родного человека могла бы спасти мальчика:

"Единственная лучшая терапия для любого малыша - это когда мама рядом. Связь матери и её ребёнка невероятно сильная и целительная, я это точно знаю, я же тоже мама. Никто никогда не сможет доказать мне обратное. Мне даже на секунду сложно представить как 4ех летний малыш, которому и так уже очень плохо, зовет маму, а мамы рядом нет".

Заместители главврача рассказали, что во время карантина в отделение интенсивной терапии можно заходить лишь родителям, которые находятся в больнице и ни контактируют с внешним миром. По словам медиков, в день трагедии женщина выходила на улицу. Сама мама подтвердила это заявив, что встречалась с мужем.

"Если бы мама была возле реанимации - маму бы запустили. Ей сказали не заходить уже после того, когда она вышла на улицу", - объяснили медики.

В администрации заявили, что после инцидента пересмотрят правила и позволят родителям заходить к детям круглосуточно. Однако придется пройти тест на вирус и соблюдать режим изоляции.

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