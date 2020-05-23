В Министерстве здравоохранения пересчитали уровень заболеваемости и приняли решение ослабить карантин раньше, чем планировалось

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил у себя в Фейсбук, передает Politeka.net. По его словам, новые данные об уровне заболеваемости в Киеве говорят о том, что столица может перейти ко второму этапу ослабления карантина. На данный момент уровень заболеваемости в столице составляет 11,7 на 100 тыс. человек. А норма 12 человек.

При этом на утреннем брифинге министр озвучивал другую цифру и говорил, что смягчение карантина в Киеве пока невозможно.

«На сегодняшний день в городе Киеве этот показатель превышает 12, он составляет на уровне 15», - заявил Степанов.

Отмечается, что Киевский метрополитен готов к началу работы. Сотрудники метро обеспечены защитой, закуплены термометры, а также расчерчены разметки для соблюдения социальной дистанции.

В сети бурно отреагировали на новость о преждевременном ослаблении карантина. Люди уверенны, что все это делается ради бизнеса.

«В магазинах постоянно на кассах делают замечание по поводу дистанции, а в метро с утра снесут контролёров», «Крутите этой статистикой, как хотите, чтобы удовлетворить потребность бизнесменов в деньгах. Все никак наесться не можете, а на здоровье киевлян вам плевать!», «Без полицейских патрулей у самого входа - будет хаос», - пишут люди.

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