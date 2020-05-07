Медики всеми силами спасают больницу после потопа в Киеве

Как сообщает Politeka.net, здание не выдержало напора стихии. Пугающие кадры опубликовали в Телеграм-канале "Х**вый Киев".

По словам автора, с последствиями непогоды столкнулась Киевская городская клиническая больница №4, которая расположена на Соломенской улице. На кадрах видно, что вода льется с потолка, как будто и нет никакой крыши. Сотрудники реанимационного отделения пытаются собрать воду с пола при помощи тряпок. Страшно представить, каково приходится пациентам в тяжелом состоянии.

"А это снова "4-я клиническая", РЕАНИМАЦИОННОЕ отделение.Пи**ец, прямо вижу некролог: "Скончался от инфаркта УТОНУЛ в реанимации". Что не так с этой страной?", - возмущаются очевидцы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему не столица Украины превратилась в Венецию. По его словам, за три дня выпала месячная норма осадков, в итоге ливневая система не справилась с нагрузкой.

Кроме того, по словам градоначальника, в Киеве насчитывается 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями. Но виноватыми оказались таки люди, сорящие на улицах.

"Также коммунальные службы очищают стоки. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков. Я обращаюсь и к жителям города с просьбой не выбрасывать мусор на улице. Потому что его тоже относит в стоки", - заявил мэр.

Напомним, град и мощные ливни наделали бед в Украине, улицы ушли под воду: кадры внезапной стихии.

Как сообщала Politeka, погода готовит украинцам новый удар, апрель не пощадит никого: важное предупреждение.