Крупный пожар вспыхнул в Александровской больнице в Киеве
Как сообщает Politeka.net, главный врач медучреждения Людмила Антоненко рассказала подробности на своей странице в Facebook.
Вечером 25 мая спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в шестом корпусе Александровской клинической больнице (улица Шелковичная 39/1). Они вывели из задымленных помещений 15 человек. По данным пресс-службы, огонь повредил электрический щит и дверь в подсобку на шестом этаже.
По словам главрача, во время происшествия никто не пострадал, медики вовремя увели людей из отделения реанимации.
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Изначально специалисты назвали причиной возгорания короткое замыкание электропроводки, но эта версия не подтвердилась. Сейчас они подозревают поджог. Полицейские ведут расследование и устанавливают детали.
Судя по фотографиям, обгоревшая больница нуждает в ремонте. Людмила Антоненко заявила, что помещения приведут в порядок в ближайшее время.
Ранее, 24 мая в Киеве произошел серьезный пожар на улице Льва Толстого. Строительные домики загорелись возле многоэтажек под теплотрассой. На месте пожара поднялся столб густого черного дыма, который было видно почти с любой точки района. Причины возгорания пока неизвестны, спасатели не объвили свои версии.
Напомним, ослабление карантина в Киеве, в Минздраве изменили решение.
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