Крупный пожар вспыхнул в Александровской больнице в Киеве

Как сообщает Politeka.net, главный врач медучреждения Людмила Антоненко рассказала подробности на своей странице в Facebook.

Вечером 25 мая спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в шестом корпусе Александровской клинической больнице (улица Шелковичная 39/1). Они вывели из задымленных помещений 15 человек. По данным пресс-службы, огонь повредил электрический щит и дверь в подсобку на шестом этаже.

По словам главрача, во время происшествия никто не пострадал, медики вовремя увели людей из отделения реанимации.

Изначально специалисты назвали причиной возгорания короткое замыкание электропроводки, но эта версия не подтвердилась. Сейчас они подозревают поджог. Полицейские ведут расследование и устанавливают детали.

Судя по фотографиям, обгоревшая больница нуждает в ремонте. Людмила Антоненко заявила, что помещения приведут в порядок в ближайшее время.

Ранее, 24 мая в Киеве произошел серьезный пожар на улице Льва Толстого. Строительные домики загорелись возле многоэтажек под теплотрассой. На месте пожара поднялся столб густого черного дыма, который было видно почти с любой точки района. Причины возгорания пока неизвестны, спасатели не объвили свои версии.

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