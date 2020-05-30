Столицу Украины накрыл дождь, и город снова «поплыл»
В соцсетях публикуют фото и видео последствий дождя, передает Politeka.net.
Так, в группе «Киев Оперативный» появилось видео, сделано в районе Черниговской. Как видно на записи, машины буквально плывут по улице, залитой водой, высота которой – как минимум несколько сантиметров.
«За последние годы в Киеве появилось несколько аксиом. Например, одна из них - если идет дождь - Черниговскую (и не только) затапливает🤷🏻♂️», – пишет автор.
"Это не мой сын": родители "Холостяка" Макса Михайлюка огорошили признанием о его возлюбленной
Галкин ушел в отрыв с близкой подругой Аллы Пугачевой, кадры облетели сеть: "Дал жару бабушкам!"
ПриватБанк не дает снять наличку с карт, банк сделал заявление: «Срочно нужно…»
Красотка из "Холостяка" излила душу о романе с Максом Михайлюком: "Он ничего не поймет!"
А вот на улице Стеценко, которая полностью ушла под воду, автомобиль BMW получил гидроудар, заехав в очень глубокую лужу.
По словам пользователей, не менее сложная ситуация на Большой Васильковской, где при строительстве торгового центра убрали несколько отверстий ливневой канализации, и теперь там небольшая лужа даже при мелком дожде, а о том, что творится после ливней, и говорить не приходится.
В комментариях киевляне не скрывают своего недовольства ситуацией.
«Пеоеход от метро Выдубичи до автостанции Выдубичи под мостом плавает почти постоянно», «Зачем ездить по дорогам без ливневок?! Лучшие сходите в красивый парк с брусчаткой, на клумбы полюбуйтесь!», «Каждый раз одно и то же», «Левобережка это тоже традиция», «Ливневки никто не чистит и не ремонтирует», – пишут в соцсетях.
Тем временем синоптики обещают столице дожди до конца дня, причем утихнут они только ближе к вечеру.
Ранее мы писали о том, что в Харькове в результате ливня на нескольких улицах высота воды достигала 50-60 сантиметров. Некоторые жители города пересели с автомобилей на резиновые надувные лодки.
Напомним, сильнейший за последние 10 лет суперциклон обрушился на Землю.
Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев.
Также Politeka сообщала, что град, ливень и шквалы ударят с новой силой, синоптики предупредили об опасности.