Столицу Украины накрыл дождь, и город снова «поплыл»

В соцсетях публикуют фото и видео последствий дождя, передает Politeka.net.

Так, в группе «Киев Оперативный» появилось видео, сделано в районе Черниговской. Как видно на записи, машины буквально плывут по улице, залитой водой, высота которой – как минимум несколько сантиметров.

«За последние годы в Киеве появилось несколько аксиом. Например, одна из них - если идет дождь - Черниговскую (и не только) затапливает🤷🏻♂️», – пишет автор.

За останні роки у Києві з‘явилось декілька аксіом. Наприклад, одна з них - якщо йде дощ - Чернігівську (і не тільки) затоплює🤷🏻‍♂️ Діліться у коментарях де ще без човна не обійтись 🚣‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 30. Mai 2020

А вот на улице Стеценко, которая полностью ушла под воду, автомобиль BMW получил гидроудар, заехав в очень глубокую лужу.

Перші жертви негоди - водій #BMW невідомо навіщо поліз у дуже глибоку калюжу і, схоже, що отримав гідроудар🚣‍♂️ Київ, Стеценко Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 30. Mai 2020

По словам пользователей, не менее сложная ситуация на Большой Васильковской, где при строительстве торгового центра убрали несколько отверстий ливневой канализации, и теперь там небольшая лужа даже при мелком дожде, а о том, что творится после ливней, и говорить не приходится.

В комментариях киевляне не скрывают своего недовольства ситуацией.

«Пеоеход от метро Выдубичи до автостанции Выдубичи под мостом плавает почти постоянно», «Зачем ездить по дорогам без ливневок?! Лучшие сходите в красивый парк с брусчаткой, на клумбы полюбуйтесь!», «Каждый раз одно и то же», «Левобережка это тоже традиция», «Ливневки никто не чистит и не ремонтирует», – пишут в соцсетях.

Тем временем синоптики обещают столице дожди до конца дня, причем утихнут они только ближе к вечеру.

Ранее мы писали о том, что в Харькове в результате ливня на нескольких улицах высота воды достигала 50-60 сантиметров. Некоторые жители города пересели с автомобилей на резиновые надувные лодки.

Напомним, сильнейший за последние 10 лет суперциклон обрушился на Землю.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев.

Также Politeka сообщала, что град, ливень и шквалы ударят с новой силой, синоптики предупредили об опасности.