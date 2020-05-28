В Киеве агрессивный водитель избил велосипедиста, который мешал ему проехать по тротуару
Как сообщает Politeka.net, пострадавший киевлянин Виталий Павлюк рассказал подробности на своей странице в Facebook. История получила большой резонанс в социальных сетях.
По словам велосипедиста, инцидент произошел 28 мая на проспекте Героев Сталинграда. Судя по фотографии, парню серьезно досталось во время драки на Оболони.
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"Всем привет, только что меня избил автомобилист, которому я не дал проехать по тротуару по проспекту Героев Сталинграда. Фото авто прикрепил в посте. Со мной ничего серьезного, буду жить", - поделился автор.
В комментариях некоторые пользователи поинтересовались, что велосипедист делал на тротуаре. В связи с этим Виталий Павлюк рассказал дополнительные подробности о произошедшем в новом посте. Вдобавок, он показал схему того, как все происходило.
"Сообщаю всем тем кто пытается обвинить меня в том что я ехал тоже тротуару. Я не ехал по тротуару, а спешился и вышел пешком на тротуар только тогда, когда увидел автомобиль движется по тротуару. Я знаю, что на велосипеде запрещено ездить по тротуару", - подчеркнул пострадавший.
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