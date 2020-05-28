В Киеве агрессивный водитель избил велосипедиста, который мешал ему проехать по тротуару

Как сообщает Politeka.net, пострадавший киевлянин Виталий Павлюк рассказал подробности на своей странице в Facebook. История получила большой резонанс в социальных сетях.

По словам велосипедиста, инцидент произошел 28 мая на проспекте Героев Сталинграда. Судя по фотографии, парню серьезно досталось во время драки на Оболони.

"Всем привет, только что меня избил автомобилист, которому я не дал проехать по тротуару по проспекту Героев Сталинграда. Фото авто прикрепил в посте. Со мной ничего серьезного, буду жить", - поделился автор.

В комментариях некоторые пользователи поинтересовались, что велосипедист делал на тротуаре. В связи с этим Виталий Павлюк рассказал дополнительные подробности о произошедшем в новом посте. Вдобавок, он показал схему того, как все происходило.

"Сообщаю всем тем кто пытается обвинить меня в том что я ехал тоже тротуару. Я не ехал по тротуару, а спешился и вышел пешком на тротуар только тогда, когда увидел автомобиль движется по тротуару. Я знаю, что на велосипеде запрещено ездить по тротуару", - подчеркнул пострадавший.

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