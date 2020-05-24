24 мая, в воскресенье, в Киеве случился серьезный пожар на улице Льва Толстого

Возле многоэтажек в столице загорелись строительные домики. Как заявлено в сообщении, произошло все под теплотрассой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщество в телеграмме "Киев сейчас".

"Горят строительные вагончики и каменное сооружение. На месте спасатели. Предварительно, пострадавших нет", - отмечено в публикации.

На видео видно, как на месте пожара появился столб густого черного дыма, который можно увидеть почти с любой точки района.

Причины пока неизвестны, спасатели еще не делали официальных заявлений.

Ранее мы сообщали, что не все пассажиры смогут воспользоваться столичным метро после возобновления его работы с 25 мая.

"В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания", - говорится в сообщении КГГА.

Сообщалось, что из-за аварии в Киеве посреди улицы образовался фонтан с кипятком.

20 мая на улице Леваневского в результате гидравлических испытаний прорвало трубу. Прямо посреди проезжей части из люка ударил гейзер, потоки горячей воды выплеснулись на несколько метров вверх и окатили машины, припаркованные рядом.

Напомним, ослабление карантина в Киеве, в Минздраве изменили решение

А еще Politeka писала, что в Киеве внедорожник ушел под землю, кадры ЧП

Также Politeka сообщала, что киевлян "косит" опасная болезнь, заявление Кличко



