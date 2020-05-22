В Киеве выстроилась 200-метровая очередь на троллейбус
Как сообщает Politeka.net, об этом на своем Facebook сообщил журналист Сергей Костеж.
"Люди полтора часа стоят в 200-метровой очереди на троллейбус. Причем стоят не только троещинцы, но и жители Дарницы, которые с пяти утра ехали сюда, что отсюда(!!!) ехать на Петровку. А все потому, что кто-то отменил карантин, но не запустил транспорт", – написал журналист.
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К слову, 22 мая Министерство здравоохранения опубликовало таблицу, согласно которой Киев и Киевская область пока не готовы к послаблению карантина
По данным Минздрава, в столице общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет 15,6 при необходимых менее 12 человек.
То есть, если следовать постановлению Кабмина от 20 мая, что и метро, и детские сады в Киеве в указанное мэром время (25 мая) могут не открыться, конечно, если ситуация кардинально не изменится.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда и какой транспорт начнет работать в обычном режиме.
"С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт: автобусы, трамваи, троллейбусы. С 25 мая будет восстановлена работа метрополитена", - сообщил киевский мэр.
Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".
Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".
Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".