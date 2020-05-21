Мэр Киева Виталий Кличко насмешил киевлян танцем в вышиванке
Как сообщает Politeka.net, глава КГГА похвастался новым внешним видом в TikTok и во время обращения в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).
21 мая в Украине отмечают День вышиванки. Виталий Кличко принарядился для онлайн-брифинга, а затем и вовсе решил показать себя во всей красе. На опубликованных кадрах мэр украинской столицы позирует в вышиванке и делает несколько танцевальных движений под народную музыку.
На своей странице в Facebook он также опубликовал поздравление с Днем вышиванки:
"Поздравляю всех с Днем вышиванки! Сегодня одел новую, которую мне подарили недавно. Давайте уважать свои традиции, свою культуру, свое - украинское. И показывать, что мы - достойные украинцы. Показывать своими делами и своей любовью к родному городу, к Украине!".
Многих пользователей социальной сети повеселило выступление Виталия Кличко, но многие не нашли повода для радости и раскритиковали мэра. Некоторые также обратили внимание, что глава КГГА не носит маску при общении с людьми.
"Шастает где-то в вышиванке"; "Может это из-за карантина, но я проржалась 😹❤️"; "пляшешь, продал земельку украинскую"; "Как корове седло"; "Чем государство помогло украинцам сидящим дома при карантине, есть повод радоваться?"; "Посмотрев данное видео, правильно ли я понимаю, что в административном здании по ул. Крещатик, 36 можно больше не носить маски?".
Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".
Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".
Также Politeka писала, что Кличко рассказал, когда в Киеве заработают торговые центры: "Пора заканчивать".