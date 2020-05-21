Мэр Киева Виталий Кличко насмешил киевлян танцем в вышиванке

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА похвастался новым внешним видом в TikTok и во время обращения в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

21 мая в Украине отмечают День вышиванки. Виталий Кличко принарядился для онлайн-брифинга, а затем и вовсе решил показать себя во всей красе. На опубликованных кадрах мэр украинской столицы позирует в вышиванке и делает несколько танцевальных движений под народную музыку.

На своей странице в Facebook он также опубликовал поздравление с Днем вышиванки:

"Поздравляю всех с Днем вышиванки! Сегодня одел новую, которую мне подарили недавно. Давайте уважать свои традиции, свою культуру, свое - украинское. И показывать, что мы - достойные украинцы. Показывать своими делами и своей любовью к родному городу, к Украине!".

Друзі! Вітаю всіх із Днем вишиванки!Сьогодні одягнув нову, яку мені подарували нещодавно. Давайте шанувати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І показувати, що ми - гідні українці. Показувати своїми справами і своєю любов'ю до рідного міста, до України! Gepostet von Віталій Кличко am Donnerstag, 21. Mai 2020

Многих пользователей социальной сети повеселило выступление Виталия Кличко, но многие не нашли повода для радости и раскритиковали мэра. Некоторые также обратили внимание, что глава КГГА не носит маску при общении с людьми.

"Шастает где-то в вышиванке"; "Может это из-за карантина, но я проржалась 😹❤️"; "пляшешь, продал земельку украинскую"; "Как корове седло"; "Чем государство помогло украинцам сидящим дома при карантине, есть повод радоваться?"; "Посмотрев данное видео, правильно ли я понимаю, что в административном здании по ул. Крещатик, 36 можно больше не носить маски?".

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Кличко рассказал, когда в Киеве заработают торговые центры: "Пора заканчивать".