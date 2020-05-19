В Киеве устроили массовый протест против нищенских зарплат

Как сообщает Politeka.net, 19 мая киевские медики устроили бунт на Дорогожичах. Видеозапись происшествия появилась в социальной сети Facebook, чтобы посмотреть, скрольте вниз.

Сотрудники психиатрической больницы имени Павлова организовали митинг на улице Елены Телиги. Они протестуют под проливным дождем против плохого финансирования медурчеждений, по словам участников акции, в апреле врачам заплатили всего по три тысячи гривен.

Митингующие отмечают, что на прошлой неделе врачам раскрыли новые тарифы на медицинские услуги. Расценки сильно занижены, поэтому руководству учреждений придется сокращать персонал и отказываться от таких структур, как поликлиники и реабилитационные центры.

Из-за новой волны медицинской реформы без работы могут остаться около полутысячи медиков. Вдобавок, больницам не хватает денег на покупку лекарств, питание и бытовых товаров.

"Сотни людей нуждающиеся в помощи, окажутся один на один со своей болезнью! Мы этого не видим и не слышим, но каждый день, вот уже 234 года, врачи и мед персонал этой больницы лечат души и спасают жизни за копейки", – заявили врачи. Они также требуют: "Хватит разрушать психиатрию"

Мирный сбор «Хватит разрушать психиатрию» Киев, улица О. Телиги, стоп " Больница им. Павлова " Gepostet von Наталия Нечухраная am Dienstag, 19. Mai 2020

Мноиге киевляне поддержали медиков в социальных сетях:

"Сначала тубдиспасеры а теперь психиатрия.

Нас хотят уничтожить? Пациентов со всех сокращенных учреждений отправлять в раду.

Пусть там покашляют тубиком и буйно погуояют"; В Супрун забрать, что "заработала" в Украине, благодаря Порошенко и отдать хотя бы, какую больницу. Что же мы так провинились, что нам такое послали!?!?. 😭😭😭😭😭😭"; "Медики вышли из за того,что Фрунзе 103 больше не будут финансировать и всех распустят и больных в том числе"; "Правильно достойная у них должна быть зп"; "Ну правильно все психи уже в Верховной Раде, так зачем платить врачам"; "Там все гораздо жестче, чем просто работа за копейки... Это чистый геноцид! Отрасль психиатрической медицины уничтожается!".

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