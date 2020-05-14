Металлические части конструкции оторвались от путепровода и упали на остановку в Киеве

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли происшествие на видео и опубликовали в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

13 мая десятки метров ограждения отвалились на на подъеме по улице Новоконстантиновской в сторону Оболонского района. Части конструкции рухнули на оживленную дорогу, по которой в тот момент ехало много автомобилей.

Кроме того, как показали очевидцы на видео, несколько секций ограды свалились на остановку общественного транспорта и лужайку за ней. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Пользователи соцсетей прокомментировали инцидент. Многие возмутились, что городские власти не позаботились о безопасности людей:

"Интересно почему обязательно ждать 40 лет до капремонта, а не красить забор раз в два года"; "нормально заборчик устал 🤦😡"; "Меньше красить надо было 2014! А делать полноценный ремонт!"; "Срочно нужно выделить 4 млн долларов на ремонт !"; "Не путайте (обвалился и устал)))".

Безпека громадян понад усе💪🏻 На вулиці Новоконстантинівській, на підйомі, що веде на шляхопровід, у бік Оболоні, відвалився величезний шмат загороджувального паркану. На щастя, нікого із перехожих не зачепило. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 13. Mai 2020

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о строительстве новой достопримечательности. По словам главы КГГА, столица должна развиваться, несмотря на карантин. А потому фонтан в виде Архистратига Михаила собираются поставить в Киеве в верхней части парка «Владимирская горка», за Михайловским Златоверхим собором.

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