Мощный взрыв не на шутку напугал жителей киевской многоэтажки

Как передает Politeka.net, об этом информирует Facebook-сообщество "Dtp.kiev.ua".

Сообщается, что ЧП произошло в Киеве на Ревуцкого 4.

На 14 этаже многоэтажки прогремел мощный взрыв. По прибытию на место происшествия был обнаружен мужчина 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания.

"Местный житель. Жена сообщила что был с ней когда засыпала. Также ранен его сосед, 1983 года рождения. В очень сильном опьянении, ничего сказать не может", - сказано в сообщении.

Также известно, что с ними был еще один мужчина 1988 года рождения. Он также в состоянии алкогольного опьянения, но ему повезло больше, ведь в результате взрыва он не получил ранений.

"Предварительно, парни изучали гранату", - резюмировали в Facebook-сообществе.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и добавили, что развлечения с гранатой больше напоминает естественный отбор.

"Чем больше пьян, тем меньше ран", "Идиоты", "Три дебила - это сила", "Естественный отбор дебилов...", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о мощном взрыве, который разнес отделение банка под Киевом. Известно, что ЧП произошло в Броварах.

26 апреля произошло ЧП в здании №7 на улице Независимости. Мощный взрыв повредил окна, двери и фасад рядом с банкоматом "Таскомбанка". К счастью, никто из людей не пострадал.

На место инцидента сразу прибыли сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Предполагается, что неизвестные пытались взорвать банкомат.

Отмечается, что у них ничего не получилось, ведь банкомат устоял, а в самом отделении ничего не пропало. Открыто уголовное производство по факту повреждения имущества.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве: «люди в панике», дома содрогнулись, загадочные детали.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел под Киевом, все в огне: "Город оказался...".

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в Киеве, обрушились бетонные стены: кадры ЧП.