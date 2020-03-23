Появились фото и подробности масштабного пожара в гаражном кооперативе в столице

В Киеве на улице Крайней из-под завалов достали человека после пожара

23 марта на ул. Крайней в Деснянском районе Киева произошел пожар на территории одного из гаражных кооперативов. Сначала случился взрыв, после чего огонь распространился на соседние гаражи. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления ДСНС Украины в Киеве, сообщает Politeka.

В результате взрыва обрушились бетонные конструкции рядом расположенных гаражей. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В 5:39 пожар локализован. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются. На месте работают 6 единиц спецтехники и 23 работника спасательной службы.

Напомним, что в Киеве произошел масштабный пожар, унесший несколько жизней. Пожар произошел в 10-ти этажном жилом доме на Харьковском шоссе, 2, в Днепровском районе столицы.

Пожар произошел в одной из комнат в двухкомнатной квартире на 3-м этаже. 16 спасателей и 4 пожарно-спасательной техники работали над ликвидацией пожара.

В ходе разведки в соседней комнате были обнаружены тела двух погибших: женского и мужского пола 1936 и 1970 годов рождения соответственно.

Так, в огне сгорела мебель, бытовая техника. В квартире закопчены стены и потолок.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Также мы писали, что мощный пожар уничтожил целый завод под столицей. ЧП произошло утром 21 марта, в подмосковном Дмитрове.

В частности, на территории алюминиевого завода вспыхнул сильный пожар, площадь которого достигает 60 тысяч квадратных метров.

После начала пожара очевидцы стали выкладывать в социальных сетях кадры с места происшествия. Позже в пресс-службе МЧС добавили, что из-за угрозы дальнейшего распространения огня к отправке на место ЧП готовят пожарный поезд.

Напомним, адский пожар в гостинице обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

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