В Киеве на улице Крайней из-под завалов достали человека после пожара
23 марта на ул. Крайней в Деснянском районе Киева произошел пожар на территории одного из гаражных кооперативов. Сначала случился взрыв, после чего огонь распространился на соседние гаражи. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления ДСНС Украины в Киеве, сообщает Politeka.
В результате взрыва обрушились бетонные конструкции рядом расположенных гаражей. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
В 5:39 пожар локализован. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются. На месте работают 6 единиц спецтехники и 23 работника спасательной службы.
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Напомним, что в Киеве произошел масштабный пожар, унесший несколько жизней. Пожар произошел в 10-ти этажном жилом доме на Харьковском шоссе, 2, в Днепровском районе столицы.
Пожар произошел в одной из комнат в двухкомнатной квартире на 3-м этаже. 16 спасателей и 4 пожарно-спасательной техники работали над ликвидацией пожара.
В ходе разведки в соседней комнате были обнаружены тела двух погибших: женского и мужского пола 1936 и 1970 годов рождения соответственно.
Так, в огне сгорела мебель, бытовая техника. В квартире закопчены стены и потолок.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Также мы писали, что мощный пожар уничтожил целый завод под столицей. ЧП произошло утром 21 марта, в подмосковном Дмитрове.
В частности, на территории алюминиевого завода вспыхнул сильный пожар, площадь которого достигает 60 тысяч квадратных метров.
После начала пожара очевидцы стали выкладывать в социальных сетях кадры с места происшествия. Позже в пресс-службе МЧС добавили, что из-за угрозы дальнейшего распространения огня к отправке на место ЧП готовят пожарный поезд.
Напомним, адский пожар в гостинице обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один украинский рынок: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП
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