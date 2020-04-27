Пожилая женщина бесцеремонно накопала себе цветов в Соломенском районе

Как сообщает Politeka.net, такое видео появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Очевидцы сняли дерзкую горожанку на камеру и решили прославить в социальных сетях (чтобы посмотреть - скрольте вниз).

Как сообщают свидетели, женщина собрала тюльпаны в Соломенском ландшафтном парке, не стесняясь людей вокруг. Воспользовавшись лопаткой, она выкопала цветок вместе с корнями и унесла с собой. При этом любительница тюльпанов проигнорировала замечания прохожих.

Пользователи социальной сети остро отреагировали на видео. Одни высмеяли алчную женщину, а другие призвали ее наказать:

"Не снимать надо было, а репу начистить да шкодливые ручонки поотбивать! Ой, ну надо же, вы упали, ручки поранили, так скользко ж на клумбе. Вы бы поосторожней, дамочка!"; "Пожалуй, будет готовить зелья. Или искать «пятый элемент», как это делал здесь один "активист" у нас в Кропивницкому)) что только не придумают, чтобы не нести ответственность..."; "Что у таких в головах"; "Наверное, голодает. На салат"; "Конец эпохи бедности".

В Соломенском ландшафтном парке эта дама решила выкопать себе тюльпанов. Прямо с клумбы, не стесняясь. Просьбу этого не делать она проигнорировала и продолжила выкапывать. Так и живем 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 27. April 2020

Ранее стало известно, что на Дорогожичах пенсионеры выстроились в огромную очередь у входа в банк. Другие отделения в микрорайоне закрылись, поэтому местные жители вынуждены ждать на улице. Из-за давки двое мужчин даже подрались за место в очереди.

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