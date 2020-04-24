24 апреля Киев снова возглавил рейтинг самых грязных городов мира

Как сообщает Politeka.net, индекс загрязнения воздуха по версии QIAir превышен в три раза. Показатели достигли красного уровня опасности.

Cогласно результатам мониторинга, утром 24 апреля индекс загрязненности Киева составил 159 баллов. Стоит отметить, что эксперты считают нормой 50 баллов.

Едкий смог над украинской столицей видно невооруженным глазом. Ситуацию заметно ухудшает задымленность из-за масштабных пожаров в Чернобыльской зоне.

Пользователи социальных сетей поделились кадрами задымленного города и пожаловались на ужасный запах:

"Жгут по ночам. И запах совсем не лесных пожаров... Техническая гарь.."; "А я уже нервничать было начал что первенство проср@ли"; "самое печальное, что за поджоги никто не ответит"; "Весь Печерск - в дымке смога... Вид с балкона"; "как только стемнеет и до утра, Киев накрывает невыносимая, удушающая вонь"; "Что делается для того что бы этого не было? Что сжигают по ночам? Что? Это не смог от пожаров".

Пользователь Marianna Morgenstern и вовсе предположила, что киевлян целенаправленно травят:

"Нужно просто задаться вопросом: куда деваются адовые тонны ежедневного столичного мусора и опасных отходов? Ведь допотопный мусоросжигательный завод не только уже давно работает без очистительных фильтров, но и не справляется с дикими объёмами столичного мусора. А официальные свалки давно переполнены и представляют собой экологический Чернобыль. Так куда тогда девается весь киевский мусор? Может быть, действительно мусор и опасные отходы по ночам просто жгут, самым диким, открытым способом? Жгут везде, на территориях городских ТЭЦ, в котельных, в помзонах, в лесопосадках, на окраинах. Жгут и травят киевлян смертельными ядами. Киев давно уже превратили в газовую камеру. Происходит реальный геноцид киевлян".

Напомним, новый масштабный пожар подбирается к Киеву, дым закрывает солнце: кадры катастрофы.

Как сообщала Politeka, пожары подобрались к ЧАЭС и радиоактивным отходам, спасатели в отчаянии: что скрывает власть.

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