Под Киевом разгорелся масштабный лесной пожар
ЧП произошло в четверг, 23 апреля в 50 километрах от столицы. О нем сообщается в Телеграм-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
«В 50 км от Киева пылает лес. Спасатели уже выехали», - говорится в сообщении.
Очевидец ЧП сообщил, что пожар вспыхнул недалеко от села Катюжанка в Вышгородском районе Киевской области. Он поделился видео с места ЧП, на котором можно увидеть, что огонь вызывал сильное задымление: туча дыма периодически даже закрывала солнце.
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«Конкретно горит лес прямо сейчас. Плохи дела», - утверждает автор видео.
Отметим, что ранее в МВД подчеркивали, что к лесным пожарам в Украине зачастую приводят умышленные поджоги.
Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения вновь тяжелая ситуация.
Эту информацию в эфире телеканала подтвердил глава чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. По его словам, в зоне отчуждения, где не были до конца локализованы пожары, начали гореть торфяники.
Как утверждает Емельяненко, вечером 22 апреля дым видно уже из села Опачичи, которое расположено в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от Чернобыльской АЭС.
«Они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны — торфяники, а с другой — Буряковка. Это село, рядом с которым есть одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов», — добавил он в эфире телеканала.
Напомним, пожар охватил "рассадник сталинизма" в Одессе: детали и кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, пожары подобрались к ЧАЭС и радиоактивным отходам, спасатели в отчаянии: что скрывает власть.
Также Politeka писала, что мощный пожар охватил жилой дом в Киеве, есть пострадавшие: кадры ЧП.