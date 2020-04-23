Под Киевом разгорелся масштабный лесной пожар

ЧП произошло в четверг, 23 апреля в 50 километрах от столицы. О нем сообщается в Телеграм-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«В 50 км от Киева пылает лес. Спасатели уже выехали», - говорится в сообщении.

Очевидец ЧП сообщил, что пожар вспыхнул недалеко от села Катюжанка в Вышгородском районе Киевской области. Он поделился видео с места ЧП, на котором можно увидеть, что огонь вызывал сильное задымление: туча дыма периодически даже закрывала солнце.

«Конкретно горит лес прямо сейчас. Плохи дела», - утверждает автор видео.

Отметим, что ранее в МВД подчеркивали, что к лесным пожарам в Украине зачастую приводят умышленные поджоги.

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения вновь тяжелая ситуация.

Эту информацию в эфире телеканала подтвердил глава чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. По его словам, в зоне отчуждения, где не были до конца локализованы пожары, начали гореть торфяники.

Как утверждает Емельяненко, вечером 22 апреля дым видно уже из села Опачичи, которое расположено в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от Чернобыльской АЭС.

«Они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны — торфяники, а с другой — Буряковка. Это село, рядом с которым есть одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов», — добавил он в эфире телеканала.

❗️В 50 км от Киева пылает лес. Спасатели уже выехали Также, наши журналисты направляются к месту пожара! Подпишитесь, чтобы первыми узнать все подробности - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q Gepostet von Pavlovsky News am Donnerstag, 23. April 2020

Напомним, пожар охватил "рассадник сталинизма" в Одессе: детали и кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, пожары подобрались к ЧАЭС и радиоактивным отходам, спасатели в отчаянии: что скрывает власть.

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