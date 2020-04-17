Елена Березинец, депутат городского совета Бучи в Киевской области, публично избила и обругала матом жителей города
Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли вопиющее поведение политика на камеру и обпуликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть видео - скрольте вниз).
Как сообщили свидетели происшествия под Киевом, Елена Березинец пролезла в одно из учреждений без очереди, да еще и без маски. Горожане возмутились ее поступком, а в ответ на замечание депутат устроила дебош. Она обозвала собеседников грубыми словами: "Дебилина" "Скотина" "Стыдоба", а местами и вовсе переходила на маты: "Пошла вон, суч*а". Кроме того, женщина нанесла серию ударов пакетом.
"Я была в очереди третьей, когда именно депутат без очереди с большими узлами и с неуважением к людям, которых там было человек 15, зашла в отделение без очереди и замечу, что нарушила правила пребывания в общественных местах, а именно без защитной маски! В течение мин 15-20 находилась в отделении, также без маски!" - рассказали очевидцы.
Покушение на Авакова, яд в воздухе Украины и закрытие банков – главное за ночь
Одесская область уйдет под воду, сделано предупреждение: какие города могут исчезнуть с карты
Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора, обидчик Пугачевой взвыл от боли: «Я мучаюсь, это просто безумие!»
Каменских, Полякова, Лобода и другие звезды в самых жарких образах, от которых дух захватывает: топ фото
Выяснилось, что Елена Березинец стала депутатом Бучацкого городского совета от 30-го округа. По злой иронии, она входит в комиссию по культуре и образованию.
"Я стала свидетелем именно этого неадекватного поведения, и скажу одно: представитель власти не имеет права вести себя таким образом и находиться во время карантинных мероприятий без средств защиты в общественном месте! Было бы хорошо, если бы заинтересовались представители полиции и выписали штраф на кругленькую сумму! Возможно бы другой раз госпожа Депутат подумала что, кому, говорит, и как себя ведет!" - поделилась другая горожанка.
Пользователи социальной сети не сдержали своих эмоции. Некоторые утверждают, что это не первый скандал с участием Березинец.
"Оооо! Снова она показывает свою сущность... Как? Как она может быть депутатом?..."; "Мы уже с ней сталкивались и с ее реакцией на замечания"; "Ещё такие запугивают что материальной помощь не дадут, вот кто розпоряжается (тому дам тому не дам) поэтому к людям и не доходит помощь"; "Бычка не адекватная! В психушке её место"; "Ее лечить надо, она социально опасна для окружающих. Разве это поведение женщины? Не говоря уже о представителе власти".
Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.
Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.
Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса в Чернобыле, задействована авиация: кадры последствий.