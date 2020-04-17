Елена Березинец, депутат городского совета Бучи в Киевской области, публично избила и обругала матом жителей города

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли вопиющее поведение политика на камеру и обпуликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть видео - скрольте вниз).

Как сообщили свидетели происшествия под Киевом, Елена Березинец пролезла в одно из учреждений без очереди, да еще и без маски. Горожане возмутились ее поступком, а в ответ на замечание депутат устроила дебош. Она обозвала собеседников грубыми словами: "Дебилина" "Скотина" "Стыдоба", а местами и вовсе переходила на маты: "Пошла вон, суч*а". Кроме того, женщина нанесла серию ударов пакетом.

"Я была в очереди третьей, когда именно депутат без очереди с большими узлами и с неуважением к людям, которых там было человек 15, зашла в отделение без очереди и замечу, что нарушила правила пребывания в общественных местах, а именно без защитной маски! В течение мин 15-20 находилась в отделении, также без маски!" - рассказали очевидцы.

Выяснилось, что Елена Березинец стала депутатом Бучацкого городского совета от 30-го округа. По злой иронии, она входит в комиссию по культуре и образованию.

"Я стала свидетелем именно этого неадекватного поведения, и скажу одно: представитель власти не имеет права вести себя таким образом и находиться во время карантинных мероприятий без средств защиты в общественном месте! Было бы хорошо, если бы заинтересовались представители полиции и выписали штраф на кругленькую сумму! Возможно бы другой раз госпожа Депутат подумала что, кому, говорит, и как себя ведет!" - поделилась другая горожанка.

UOD: додали слова свідка події Приберіть дітей від динаміків, бо тут 18+❗️ ⠀ Як вам реакція депутатки Бучанської міської ради (Округ 30, Тарасівська) Березинець Олени Едуардівни на зауваження? ⠀ Якщо є деталі ситуації – пишіть нам. Бо дуже цікаво, що могло спровокувати депутатку на такі висловлювання і фізичну силу? ⠀ Повне відео — у нас в Телеграмі. https://t.me/thebuchacity Зі слів свідка: Я була в черзі третьою, коли саме депутатка без черги з великими клунками та з неповагою до людей, яких там було чоловік 15, зайшла до відділення без черги та зауважу, що порушила правила перебування в громадських місцях, а саме без захисної маски! Протягом хв 15-20 перебувала у відділенні, також без маски! При виході люди, що перебували в черзі почали робити їй зауваження, на що депутатка відреагувала таким чином як на відео! Gepostet von Буча Найкраще Місто am Mittwoch, 15. April 2020

Пользователи социальной сети не сдержали своих эмоции. Некоторые утверждают, что это не первый скандал с участием Березинец.

"Оооо! Снова она показывает свою сущность... Как? Как она может быть депутатом?..."; "Мы уже с ней сталкивались и с ее реакцией на замечания"; "Ещё такие запугивают что материальной помощь не дадут, вот кто розпоряжается (тому дам тому не дам) поэтому к людям и не доходит помощь"; "Бычка не адекватная! В психушке её место"; "Ее лечить надо, она социально опасна для окружающих. Разве это поведение женщины? Не говоря уже о представителе власти".

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