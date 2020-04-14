Сестра воина АТО, который сейчас помогает тушить пожары в Чернобыльской зоне, раскрыла, что там в действительности происходит

В зоне пожаров задействовано 400 человек. Они спят в пожарной машине и прямо на улице. В сети показали кадры с места событий, пишет Politeka.net.

Вокруг горят села, и работать пожарным приходится днем и ночью.

Отметим, что пожары под Киевом в зоне вокруг Чернобыля продолжаются уже 10 дней.

В комментариях украинцы отреагировали на то, что происходит в лесах под Киевом, пока они сидят дома на карантине.

«Это ужас! Огонь приближается к хранилищу с радиоотходами», «Кошмар...может хоть природа (дождь) поможет в борьбе с этим лихом!», «Если делаются поджоги сухой травы или деревьев с такими последствиями - это выгодно. А многочисленная армия правоохранителей оказалась неспособной противодействовать этому злу. Поймали бы с десяток "Прометеев"; мы бы на них хоть посмотрели бы в глаза так, "что им стало бы стыдно, что родились".», «И это правда. Мой муж тоже там», «Если не пойдет там хороший ливень, последствия будут ужасные,ветер очень сильный», – написали в сети пользователи.

Напомним, что 13 апреля произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС. Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения. Полиция начала расследование и вычислила поджигателя совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции. Им оказался 37-летний местный житель.

Напомним, чернобыльский пожар перебросился на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем масштабный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"