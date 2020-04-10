Кофейни, которые закрылись на карантин, начали грабить

На днях в кофейне на Княжем Затоне, 14Б ночью произошел взлом с кражей. Неизвестные вынесли кофемашину. Об этом информация появилась в паблике «Киев оперативный», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Пока законопослушные владельцы своего кофейного бизнеса закрылись, их обворовывают. По записям камер наблюдения видно, как несколько людей, которые приехали на машине, ровно за одну минуту времени вскрыли и украли кофемашину», – подписали видео.

В сети спрашивают, может, кто-то видел номера авто подозреваемых.

Также в комментариях пользователи выразили, что думают по поводу участившихся преступлений во время карантина.

«Все менты в Гидропарке ганяют качков», «Надо кофемашины забирать с собой. Это самое дорогое в кафейнях», «Главное, по правилам уехали, не спеша и поворотник включили», «Словить, поздравить с амнистией и отпустить», «так, там же еще и обменнык) почему не его) и если я не ошибаюсь то даже два», «Все менты масок ловят. Поэтому защищать нас некому. Есть, только, кому штрафавать, и когда народу это всё надоест, лупить этот народ дубинами», «Ломбарды то работают.», – написали в сети киевляне.

Пока законопослушные владельцы своего кофейного бизнеса закрылись их обворовывают. Так, позавчера ровно за одну минуту в кофейне, что на Княжем Затоне, 14Б, в 00:58 произошёл взлом и кража кофемашины. По записям камер наблюдения видно, как несколько людей, которые приехали на машине, ровно за одну минуту времени вскрыли и украли кофемашину. Может кто их видел и запомнил номера авто? Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 9. April 2020

Напомним, что вандалы уничтожают имущество в парках и скверах Киева во время карантина.

Неизвестные сломали скамью в парке "Орленок", урну в парке возле кинотеатра "Тампере", рабили плафоны в парке "Отрадный". Были украдены и цветы, в числе которых тюльпаны на улице Гетьмана и бульваре Вацлава Гавела.

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