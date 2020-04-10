В Киеве предлагают переименовать популярную улицу на Лос Соломас.

Об этом говорится в петиции на сайте Киевсовета, пишет Politeka.net.

На Лос Соломас автор петиции Сергей Никитин предложил заменить название улицы Волгоградской в Соломенском районе. Он утверждает, что Лос Соломас – это неофициальное название Соломенского района, к которому привыкли все местные, а также это информационный ресурс района имеющий социальную ответственность.

«Считаем, что вполне возможно изменить название, которое посвящено одному из городов страны-агрессора на название такого движения, возникшего среди местных жителей Соломенского района», – объяснил киевлянин.

Напомним, что киевляне создали новую петицию, чтобы появились штрафы для владельцев собак.

Киевляне просят обязать владельцев собак убирать за своими любимцами. Петиция появилась на сайте Киевсовета.

Автор просьбе Ольга Ковальчук предлагает обустроить места для выгула собак специальные стойки с пакетами, в парках и скверах установить видеокамеры, а на нарушителей налагать штрафные санкции.

«Лица, содержащие домашних животных, обязаны убирать за ними экскременты на любой территории, включая подъезды, лифты, дорожки и тротуары. Владельцы животных должны носить с собой специальные пакеты для сбора экскрементов. Это очень важно с эстетических и санитарных потребностей каждого гражданина», – отметила Ольга Ковальчук.

Полиция также имеет право штрафовать владельцев животных по статье 154 админкодекса.

Напомним, умелый киевлянин показала, как ловко обойти запреты карантина: «Когда всех собак разобрали».

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