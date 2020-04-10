Киевляне создали новую петицию, чтобы появились штрафы для владельцев собак

Киевляне просят обязать владельцев собак убирать за своими любимцами. Петиция появилась на сайте Киевсовета, передает Politeka.net.

Автор просьбе Ольга Ковальчук предлагает обустроить места для выгула собак специальные стойки с пакетами, в парках и скверах установить видеокамеры, а на нарушителей налагать штрафные санкции.

«Лица, содержащие домашних животных, обязаны убирать за ними экскременты на любой территории, включая подъезды, лифты, дорожки и тротуары. Владельцы животных должны носить с собой специальные пакеты для сбора экскрементов. Это очень важно с эстетических и санитарных потребностей каждого гражданина», – отметила Ольга Ковальчук.

Полиция также имеет право штрафовать владельцев животных по статье 154 админкодекса.

Напомним, что ужесточение условий карантина породило в Украине в целом и в Харькове в частности новый вид бизнеса. После того, как правительство запретило гражданам с 6 апреля прогулки в парках и скверах, за исключением выгула собак, соцсети заполонили мемы на тему аренды собак.

Как правило, герой – смертельно усталый пес, которого за день выгуляли все жители многоэтажки.

Однако, как оказалось, в каждой шутке есть только доля шутки, и аренда собак, над которым все так смеялись, стала реальностью. Соцсети заполонили объявления о сдаче животных в аренду. Время – от получаса.

Напомним, умелый киевлянин показала, как ловко обойти запреты карантина: «Когда всех собак разобрали».

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