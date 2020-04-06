В Киеве мошенники придумали новую схему развода на время карантина

В Киевской области активизировались мошенники, которые под видом инспекторов Госпродспоживслужбы или других госслужб начали «проверять» соблюдение карантина разных общественных заведений. Об этом рассказали в Госпродспоживслужбе.

Псевдо-инспекторы проверяют продуктовые магазины и угрожают штрафами за «улаживание» проверки.

Предпринимателей в Киеве призывают быть бдительными и требовать от проверяющих служебные удостоверения у возможных аферистов.

Если подозрение обосновано, то о фактах выявления мошенников оперативно звонить в 102.

Напомним, что в сети показали, как выглядят улицы Киева в первый день усиленного карантина. В Киеве с 6 апреля начали действовать новые ограничительные меры, которые запрещают украинцам выходить без защитной маски, а также собираться в компании больше двух людей. Кроме того, закрыли все общественные парки, спортплощадки, детские площадки и скверы.

К полудню улицы города опустели. Патрули полиции наводят страх на тех, кто хотел просто прогуляться по улице. Теперь выгуливать можно только собак. Одинокие прохожие – в масках. На детских площадках нет детей.

Напомним, что в Киеве полиция задержала горе-спортсмена, который решил обплыть стороной правила карантина. Полиция задержала ещё одного спортсмена в Гидропарке, который решил обойти блокпост полиции необычным способом.

Отчаянный молодой парень решил переплыть Днепр на другой берег к Гидропарку, чтобы позаниматься в общественной качалке. На опубликованных кадрах можно увидеть, как на одном берегу Днепра пловца провожали десятки журналистов, на другом берегу уже встречали десятки полицейских.

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