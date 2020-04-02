Все места уже раскуплены

Сотни новых мест на кладбище разместили на месте аллеи

В Киеве на Лесном кладбище добавили участки для захоронения вместо центральной аллеи. Там сделали огромный сектор, поделенный на сотни участков для захоронения. Об этом сообщают Подробности.

Работники признались, что все места на кладбище уже раскуплены.

«Люди готовятся к худшему сценарию. Сами видите, что происходит», – заявил работник Лесного кладбища в Киеве.

Так, стало известно, что в новом секторе планируют организовать места для захоронения праха – колумбарий.

Интересно, что ранее это кладбище закрыли для новых захоронений.

А вот центральный киевский крематорий на Байковом кладбище заявил о закрытии на реконструкцию, которая будет длиться 18 месяцев.

Как и где теперь будут кремировать умерших, в том числе и умерших от вируса, непонятно.

Напомним, что под Киевом полицейские начали прочесывать детские площадки.

В Барышевском районе полиция устроила рейды по детским площадкам.

Правоохранители проверяют соблюдение карантинных мер. Во время рейдов «копы» зафиксировали 8 нарушений на Киевщине.

Среди них: распивание несовершеннолетним спиртных напитков, двое взрослых вовлекали несовершеннолетних в распитие спиртных напитков; пятеро родителей ненадлежащим образом выполняли родительские обязанности.

Отметим, что с 12 марта по 24 апреля в стране введен карантин для предотвращения распространения заражения коронавирусом.

Также мы писали, что в Киеве оштрафовали двух маршрутчиков, которые перевозили пассажиров. Проверяя маршрутки, правоохранители обнаружили сразу двух водителей-нарушителей, которые перевозили пассажиров.

Отметим, что согласно решению КГГА, на время карантина перевозки пассажиров маршрутными транспортными средствами запрещены.

Напомним, что украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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