Полицейские устроили рейд по детским площадкам на Киевщине

Под Киевом полицейские начали прочесывать детские площадки

В Барышевском районе полиция устроила рейды по детским площадкам. Об этом сообщили в Барышевской отделении полиции, сообщает Politeka.

Правоохранители проверяют соблюдение карантинных мер. Во время рейдов «копы» зафиксировали 8 нарушений на Киевщине.

Среди них: распивание несовершеннолетним спиртных напитков, двое взрослых вовлекали несовершеннолетних в распитие спиртных напитков; пятеро родителей ненадлежащим образом выполняли родительские обязанности.

Отметим, что с 12 марта по 24 апреля в стране введен карантин для предотвращения распространения заражения коронавирусом.

Напомним, что полиция начала охотиться на киевлян, которые нарушают правила карантина.

Всего в Киеве полиция составила 466 админпротоколов за нарушение карантина. Об этом рассказали на брифинге в мэрии.

Так, киевская полиция составила более 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации.

Кроме того, оштрафованы уже пять жителей столицы на кругленькую сумму: 17 тысяч гривен.

Суд рассматривает также и другие административные нарушения карантина на данный момент.

Напомним, что в Днепре представители полиции ходят по домам и проверяют, как соблюдаются условия самоизоляции. Так, полиция проверила тех днепрян, которые недавно вернулись из-за границы. Так, рейд полицейские совместно с санитарными врачами провели 1 апреля в Соборном районе в Днепре.

Напомним, что украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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