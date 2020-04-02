Под Киевом полицейские начали прочесывать детские площадки
В Барышевском районе полиция устроила рейды по детским площадкам. Об этом сообщили в Барышевской отделении полиции, сообщает Politeka.
Правоохранители проверяют соблюдение карантинных мер. Во время рейдов «копы» зафиксировали 8 нарушений на Киевщине.
Среди них: распивание несовершеннолетним спиртных напитков, двое взрослых вовлекали несовершеннолетних в распитие спиртных напитков; пятеро родителей ненадлежащим образом выполняли родительские обязанности.
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Отметим, что с 12 марта по 24 апреля в стране введен карантин для предотвращения распространения заражения коронавирусом.
Напомним, что полиция начала охотиться на киевлян, которые нарушают правила карантина.
Всего в Киеве полиция составила 466 админпротоколов за нарушение карантина. Об этом рассказали на брифинге в мэрии.
Так, киевская полиция составила более 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации.
Кроме того, оштрафованы уже пять жителей столицы на кругленькую сумму: 17 тысяч гривен.
Суд рассматривает также и другие административные нарушения карантина на данный момент.
Напомним, что в Днепре представители полиции ходят по домам и проверяют, как соблюдаются условия самоизоляции. Так, полиция проверила тех днепрян, которые недавно вернулись из-за границы. Так, рейд полицейские совместно с санитарными врачами провели 1 апреля в Соборном районе в Днепре.
Напомним, что украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».
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