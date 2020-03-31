В сети показали настоящих «героев нашего времени» – врачей со шрамами от масок, которые спасают жизни больных коронавирусом

Фото своей коллеги в инфекционном отделении показал врач киевской больницы Владимир Лиходиевский, пишет Politeka.

«А это – шрамы от маски в моей реанимационной медсестры, которая работает сегодня одна. Работа в условиях ограниченных ресурсов. Но самый страшный дефицит у нас – это не дефицит масок, а дефицит персонала», – многозначительно заметил Лиходеевский.

В комментариях украинцы и благодарят спасительницу, и хвалят, некоторые сетуют на то, что пенсионеры не сидят дома.

«Медики– это герои!», «Денег ей отправьте, благословения у нее достаточно», «При з\п, ниже чем у работников Макдака, спасибо что вообще остались ... Я сейчас жалею, что в свое время не пошла в медучилище :( Но я бы вам не помогла бы в том случае, потому что давно работала бы если не в Германии, то в Польше. А вы не берете волонтеров без медобразования, но на зарплату? А то с таким карантином скоро большинство обанкротится», «Держитесь!!! Спасибо! Мы сидим дома!!!», «Низкий поклон этим людям которые не бросили все к черту и делают свою работу», «Бедная женщина ((( Все только начинается, а медиков уже не хватает . Зато «бессмертные» пенсионеры продолжают бродить по улицам Киева», «Вы это фото показывайте тем дикарям, которые от обсервации отказываются.», – пишут в сети пользователи.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.