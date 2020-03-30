Киевляне не могут усидеть в квартирах

В Киеве зацвели магнолии в босаду

Киевлян, которые хотят прогуляться и посмотреть на необыкновенную красоту в ботаническом саду во время карантина, не остановить. Так можно объяснить то, что на фоторепортаже ботанического сада имени Фомина присутствуют многочисленные отдыхающие, которые сидят на скамьях, фотографируют деревья и кормят птиц. Об этом пишет Politeka со ссылкой на фоторепортаж агентства УНИАН.

В ботсаду в Киеве люди есть, и причем их немало, но большинство все же придерживаются безопасного расстояния.

В сети отмечают, что украинцы – не единственные, кого трудно запереть по домам. Многие жители мира в эти выходные вышли на улицы и в парки полюбоваться цветением деревьев.

Напомним, что на выходных многие киевляне прервали свою изоляцию ради вылазки на природу. Однако представители полиции, спасатели КАРС, ГУ ДСНС Украины в Киеве, работники КО «Киевзеленстрой» отправились на рейд по местам массового отдыха.

Киевлян «отлавливали» на массиве Виноградар.

Многие жители услышали о запрещении во время карантина расжигать костры и пользоваться зонами отдыха.

«Чрезвычайная ситуация в Украине – не время для прогулок и отдыха, а тем более для пикника! Это время беречь себя и близких! - подчеркивает Рисованный.

Он напомнил, что за нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Штраф может затянуть на две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также в полиции отметили, что за розжиг огня в лесах и парках могут оштрафовать по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях – от 340 до 1360 гривен.

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