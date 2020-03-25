Под Киевом женщина, которая заразилась коронавирусом, родила здорового ребенка

Заразившаяся коронавирусом женщина из Ирпеня Киевской области ночью родила мальчика. Об этом сообщил замголовы Александр Маркушин на своей странице в Facebook передает Politeka.net.

Женщину, когда начались схватки, перевезли из Ворзеля в роддом в городе Белая Церковь.

«Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 – здоровый ирпенский парень!», – заявил Маркушин.

Отметим, что молодую маму переведут в инфекционку, а ее ребенок на время останется на карантине.

Напомним, что беременная женщина с подозрением на коронавирус COVID-19 была экстренно госпитализирована в инфекционное отделение.

"Первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали ей мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный. Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину", - подчеркнул городской голова.

Маркушин также добавил, что женщину после экстренной госпитализации отправили на повторный анализ ПЦР.

В своем авторском Telegram-канале Андрей Павловский опубликовал кадры госпитализации беременной женщины в Ирпене.

На видеоролике видно, как силовики вместе с медиками оцепили район и в защитных костюмах эвакуировали девушку с подозрением на COVID-19 из жилого комплекса.

Также силовики обратились к местным жителям через громкоговоритель и призвали их оставаться дома, пока специалисты не проведут дезинфекцию.

Ранее мы рассказывали о том, что врач-инфекционист раскрыл реальную ситуацию с коронавирусом в Украине.

"Потому что у нас не было тестов, а тех, что привезли, совсем недостаточно. Все зависит оттого, когда закончат к нам привозить эвакуированных украинцев из других стран. Вот когда их всех доставят, с этого момента должно пройти две недели. И мы поймем, сколько у нас на самом деле зараженных", – объяснил он.

Напомним, стало известно, какие болезни дают осложнения при коронавирусе: "В зоне риска оказались..."

Как сообщала Politeka, Китай скрыл важные данные о коронавирусе: "на самом деле было выявлено свыше..."

Также Politeka писала, что у Зеленского рассказали об отмене карантина: «Вернуться к нормальной жизни сможем в…»