Полиция обнаружила подпольный цех антисептиков под Киевом

В Киеве приклыли нелегальное производство антисептиков. Незаконную деятельность злоумышленники организовали в заброшенном сельском доме культуры в селе Козаровичи Киевской области. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Во время обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, емкости и этикетки на расфасованную готовую продукцию.

В полиции работают над розыском всех причастных к незаконному производству антисептиков, а также способы сбыта.

В комментариях пользователи сети начали обсуждение инцидента. У многих он вызвало шквал негодования.

«Раз государство не может обеспечить антисептиком, так подпольные "предприниматели " сделают это за них...», «Я сегодня купил антисептик в аптеке 200мл за 140 грн, дома глянул состав, а там даже спирта нет... Думаю у них был лучше антисептик», «Интересна позиция государства. Объявили драконовские меры по борьбе с распространением вируса. Обеспечить население антисептиками, которые на 70% состоят из спирта, который полностью производится только на государственных заводах, не смогли, а теперь еще борются с тем чтобы у людей хоть какой-то антисептик был», «В аптеках, магазинах, а это то что осталось открыто, ни масок, ни антисептиков НЕТ, прям нарушителей нашли, дебилы, бабушка которая напечет 200 пирожков у себя в хате тоже получается такой-же нарушитель закона, у неё производство, она конкурент местному магазину», «Хоть бы подпольный был антисептик , а то никакого нет в аптеках, вчера спрашивали», «Конечно закрыли это же конкуренты крупным бизнесменам, президент сказал остается только крупный бизнес, остальные го*но пусть умирают», – пишут в сети.

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