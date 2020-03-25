В Киеве вводится масочный режим
В столице в условиях действующего карантина вводится обязательный масочный режим. Соответствующее решение приняли на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Маски обязательны будут для тех, кто работает в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте столицы.
Обеспечить внедрение масочного режима должны Национальная полиция и районные в Киеве государственные администрации.
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Напомним, что стало известно, сколько заболевших коронавирусом в Киевской области. Названо количество заразившихся в столице Украины по состоянию на утро 25 марта.
Киев побил все рекорды в стране по количеству заболевших. Так, 22 марта в столице уже было 29 зарегистрированных случаев, а к вечеру 24 марта количесто инфицированных снова увеличилось.
Сейчас по всей Киевской области официально подтвержден 31 случай заболевания коронавирусом. Все трое заболевших киевлян – мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.
Отметим, что первых два случая в Киеве были выявлены еще 16 марта. Еще один случай подтвердился 19 марта. С 21 марта количество выявленных инфицированных в украинской столице начало стремительно расти. В этот день было зафиксировано сразу 6 новых случаев. А уже 22 марта положительные тексты были обнаружены у 20 человек.
Среди заразившихся – те, кто прилетел из европейских стран, а также несколько человек, которые контактировали с инфицированными.
Напомним, что повторный анализ показал наличие у беременной женщины коронавируса COVID-19. Эту информацию в своем Facebook сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. По его словам, беременная женщина с подозрением на коронавирус COVID-19 была экстренно госпитализирована в инфекционное отделение.
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