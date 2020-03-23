Синоптики рассказали о потеплении 24 марта в Киеве
Так, в столице Украины небо будет безоблачным до самого позднего вечера, без осадков. Об этом информирует сайт Sinoptik, сообщает Politeka.
Во вторник, 24 марта влажность воздуха в Киеве составит от 25 до 49%, в температура будет колебаться в районе -4 до +4 градусов.
Восход солнца в этот день в Киеве будет наблюдаться в 05:48, а закат можно увидеть в 18:19.
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В старину заметили, что пушистый иней 24 марта предвещает хорошую погоду: "Если в этот день март уносит холод, летом будет тепло". В это время начинается раннее сокодвижение березы.
Напомним, что в Киеве рассказали, как дезинфицируют улицы из-за эпидемии коронавируса. Дорожники минимизируют распространение вирусной инфекции в Деснянском районе и моют дороги с помощью спецтехники и дезинфицирующих средств. Такие «процедуры» проходят ежесуточно утром и днем.
На рассвете в усиленном режиме осуществляют мытье дорог и искусственных сооружений (перил, поручней) с применением раствора хлоргексидина.
«Это еще один шаг для минимизации распространения вирусной инфекции в районе», – объяснили в РГА.
Кроме того, проводится санитарная обработка и дезинфекция подземных переходов для пешеходов, остановок общественного транспорта, скамеек и посадочных площадок.
Также мы сообщали, что ваэропорту Киева у одного из пассажиров, прилетевших с заграницы, диагностировали коронавирус.
В аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров одного из авиарейсов, который прилетел в Киев, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Вскоре у него обнаружили коронавирус.
«Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы», — отметили в Кабмине.
Отметим, что 22 марта в Украину прилетели более 15 тысяч украинцев, 13 тысяч из которых вернулись из-за границы. Сегодня в Украину прибудет еще два эвакуационных поезда из Польши и Латвии.
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