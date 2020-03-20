В Киеве водителя выбросили из автобуса за то, что он не хотел вести больше десяти человек

Одинадцатый пассажир начал громко скандалить и наезжать на водителя из-за того, что тот преградил ему путь в салон автобуса. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time, пишет Politeka.net.

Сначала мужчина громко кричал на водителя, затем взял его за шиворот и вытянул из салона.

«Теперь ты десятый, а я поеду», – сказал он.

Водитель смог отцепиться и зайти в автобус, откуда начал материться на горе-пассажира.

Вокруг собрались другие пассажиры, среди них пенсионеры, которым также не терпелось уехать на этом автобусе.

«Призываем так НЕ делать всех, кто продолжает пользоваться троллейбусами, маршрутками и так далее. В конце концов, люди, это все в ваших же интересах! А полиции пора начинать задерживать таких субъектов. Из регионов сейчас идут новости, что в троллейбусы и автобусы бросают камни, ложатся на рельсы под трамваи, протестуя таким образом против введенных ограничений. Это всё плохие звоночки анархии, их нужно жестко пресекать», – отметили в сети.

Напомним, что полицеские допросили киевских пенсионеров, которые нарушают правила карантина и ездят в общественном транспорте.

«На два автобуса (из 20 пассажиров) – 7 пенсионеров. 6/7 пенсионеров, с которыми я сегодня пообщался, спешат в банк делать проплату или узнавать сумму коммунальных (потому, что по телефону не дозвониться, с их слов). В час пик поехать в магазин решила еще одна пенсионерка, ибо, как она говорит: "потом будут большие очереди"», – рассказывает полицейский.

Киевляне начали бурное обсуждение под постом.

«Пусть введут лимит — 1 пенсионер в час. Пусть дома сидят, здоровье свое берегут», «Снять льготы, то прутся на рынок, то здоровые в поликлинику, сидеть дома и не рыпаться!», «А, ну тогда все понятно. Весь коллапс из-за 7 пенсионеров. Ведь никак не из-за непродуманных мер ограничений.», «На время карантина можно отменить льготный проезд. Хотя бы в часы пик.», «Николаев, вчера. Ага, тут говорят, они на работу едут ...», – возмущаются украинцы на пенсионеров, которым не сидится дома.

Напомним, люди взбунтовались, движение перекрыто во многих местах: кадры с места.

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