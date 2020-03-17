Мужчина ехал домой через Киев, но до города не добрался

В Киевской области пропал мужчина

Роман Лазаренко 1978 года рождения 2 марта должен был ехать из города Сумы в Чернигов через Киев, но, к сожалению, до места назначения не добрался. Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook, а также опубликовали фото, передает Politeka.net.

Мужчина был одет в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, коричневые кроссовки, также имел черный рюкзак.

Если известна какая-либо информация о его местонахождении, или любые сведения о том, что его видели, просьба обратиться по телефону 102 или 099-95-75-176.

Также мы сообщали, что девушка с ребенком пропала в селе Белогородка в Киево-Святошинском районе Киевской области. 20-летняя Мария Коваленко и ее трехлетняя дочь Кира пропали без вести, когда ушли гулять.

Так, они вышли с дома 15 марта около 11:00 утра по ул. Киевская в селе Белгородка, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 160 см, худощае телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы крашеные, русые, длиной до плеч.

Была одета в светлую куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.

Приметы маленькой Киры: рост 100 см, худощавая, лицо овальное, глаза карие, волосы светло-русые.

Была одета в розовую шапку, фиолетовый зимний комбинезон с розовыми вставками, а также розовые ботинки.

Напомним, что в Киеве задержали знаменитых воров-гастролеров, которые не давали покоя горожанам. Так, прославившихся многочисленными кражами грабителей задержали в подземном переходе во время попытки украсть телефон у киевлянки.

«Не может быть. Это же те, что постоянно воровали на Индустриальной. Немного не получилось на этот раз, что взяли их за пятую точку работники полиции. Те, находясь на лестнице подземного перехода, всей своей брагой окружили женщину 1990 года рождения и вытащили у нее из кармана iPhone 6S», – рассказали подробности в сети.

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