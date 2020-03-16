Как работает метро в Киеве во время пандемии коронавируса

В Киеве рассказали, как будет работать метро в условиях жесткого карантина

Киевский метрополитен работает в обычном режиме с усиленными мерами дезинфекции. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена столицы.

Сотрудники проводят дезинфекции дважды в день, а также перед выдачей поездов на линию в депо. Работникам, которые контактируют с пассажирами, рекомендуется масочный режим. Также работники проходят регулярный осмотр.

В комментариях к заявлению Киевметрополитена, несмотря на это, появились сотни ответов.

«По-моему, дезинфекция должна проводиться каждый раз когда поезд приезжает на конечную, а не 2 раза в день...», «Сегодня в маршрутке увидела лужи на полу, думала - кто-то не удержался. Водитель сказал, что это дезинфекция! Надо ему показать это видео, чтоб хоть знал, как делается!», «Надо как-нибудь заснять какими тряпками протирают на эскалаторе. Там весь комплект опасных заболеваний и дезинфекция не поможет», «Молодцы работники метрополитена , постоянно заботятся о пассажирах, постоянно проводят дезинфекцию всех помещений, станций, подвижного состава и т.д и т.п.», – пишут в сети напуганные киевляне.

Напомним, что в киевском метро прогремел взрыв. Согласно данным, в пятницу, 6 марта, на станции «Вокзальная», которая является одной из самых посещаемых, прогремел взрыв.

После того, как что-то взорвалось, салон вагона наполнился дымом. Пассажиров попросили экстренно покинуть вагоны. Как выяснили правоохранители, причиной взрыва, вероятнее всего, была петарда, которую неизвестный взорвал прямо в вагоне. В результате инцидента, поезд был снят в депо, а на месте преступления работают правоохранители.

Как сообщили в «Киевском метрополитене», сейчас метро работает в обычном режиме. В результате инцидента никто не пострадал. Так как изначально причина взрыва была неизвестна, людей экстренно эвакуировали из метро. В вагоне после взрыва началась паника. Кроме этого, из-за инцидента на красной линии подземки произошла задержка поездов.

Напомним, взрыв в метро Киева: «все в дыму, людей экстренно эвакуировали», подробности

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