С 17 марта в Киеве примут ряд мероприятий в связи с пандемией коронавируса

В Киеве закрывают въезд и выезд из города

В столице Украины с 17 марта будет введен еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Информация об этом появилась на странице мера.

Власти Киева с завтрашнего дня ограничат въезд и выезд из города, а также передвижение между городами Украины. Кроме того, в столице закроют все магазины, кроме продуктовых и хозяйственных. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

С 17 марта не допускается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Не будут работать заведения общественного питания, в том числе и рестораны, кафе и бары. Однако возможность принимать онлайн заказ на доставку оставляется в прерогативе заведений.

Также будет приостановлена работа торговых центров, спортзалов, SPA-салонов, салонов красоты, косметологических кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату-салоны и тому подобное.

Закрытыми будут и развлекательные заведения: дискотеки, ночные и компьютерные клубы.

Напомним, что в украинском правительстве срочно обратились к гражданам из-за коронавируса Covid-19, который оказался опаснее, чем рассказывали раньше.

Также мы писали, что Николай Поворозник говорил, что Киев могут закрыть на въезд и выезд, если в городе будет зафиксирован хотя бы один случай заражения коронавирусом.

"Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не ограничивает работу учреждений власти, все работают в штатном режиме. Единственное, что должен быть скрининг в органах государственной власти. Имеется ввиду, что на входе появится пост с врачом, санэпидемиологом, которые по внешним признакам будут контролировать. Люди с явными признаками не будут допускаться", – говорит Поворозник.

«Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус», - отметил он.

Напомним, карантин в Украине 2020: сколько продлится и что запретили из-за коронавируса.

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