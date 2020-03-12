В Киеве к детям начал приставать наркодиллер

Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Об инциденте рассказала ученица Славянской гимназии, 2007 года рождения. К ней на улице подошел мужчина среднего возраста и предложил бесплатные наркотики.

Девочка вернулась домой и рассказала родителям, что на Петра Григоренко к ней подошел мужчина, который предлагал попробовать наркотики.

Как сказал сам вор: «Первый раз бесплатно».

Приметы подозреваемого наркоторговца: на вид 40 лет, средний рост, среднее телосложение и короткая щетина на лице.

Был одет в куртку цвета хаки, серые спортивные штаны и имел при себе большой черный рюкзак.

Сейчас на месте приехали правоохранители, опрашивают свидетелей и будут искать преступника.

В комментариях сразу поднялась буря обсуждения напуганных родителей.

«Для ребенка 13 лет и 25-ти летний будет казаться взрослым дядей, а учитывая нынешнюю молодежь я иногда сам пугаюсь 20-ти летних с бородой», «Звучит как страшилка которой мама запугивала. Серьезно кто-то в такое верит?», «Так бесплатно ж. Это просто промоутер был», «Вчера недалеко от Славянки ждала своего ребёнка (если точнее - между Славянской гимназией и зданием на Григоренка 5а). Там есть небольшая парковка за забором и несколько мусорных баков в углу. Так вот: никого не стесняясь, кололи себе на этом месте. Шприцов у баков достаточно, видимо - стандартное место. Это я к чему: Шо там искать???!!! Посидите в машине на этой парковке и насмотритесь!!! Там и искать не надо, все на глазах!», «Возле нашей школы как-то ошивались типы, предлагавшие девчонкам «сниматься в фильмах за большие деньги». А вообще заманивать могут чем угодно», – написали в сети.

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