В сети показали фото Киева времен Булгакова

10 марта стал одним из трагических дней для киевских ценителей литературы. В этот день 1940 года умер один из лучших писателей ХХ столетия и один из самых знаменитых киевлян за всю историю города Михаил Булгаков.

Булгаков родился в Киеве и провел в нем большую часть жизни. Киев стал местом действия лучших произведений писателя - "Белая гвардия" и "Дни Турбиных".

В сети предложили посмотреть, каким был Киев времен Булгакова.

Напомним, что в Киеве образовалась свалка цветов мимозы. После праздника 8 марта в столице образовалась целая цветочная свалка мимозы. По словам одной киевлянки, огромную кучу нераспроданных веток мимозы продавцы свалили горой на Троещине около овощного рынка.

«Фура "облегчилась" на обочине овощного рынка. Все урны вокруг забиты нарциссами, тюльпанами. Их специально переломали, чтоб никто не взял. А мимозы просто вывалили кучей. Прямо в картонных ящиках, ещё заклеенных. Возле кучи стыдливо паслись бабушки, которых отгонял водитель этой фуры, мол, брать нельзя. Открыла рот, сказала, что если брать нельзя – то пусть засовывает свое добро обратно, пока я ментов и телевидение не вызвала», – сообщила пользователь сети.

Также она отметила, что при упоминании полиции, неизвестный скрылся с «места преступления».

«Раскрыла несколько ящиков, набрали мимозы столько, сколько смогла увезти в машине, а бабульки – унести в руках. Уже развезла по друзьям, родне и раздала всем, в том числе пенсионеркам у себя на лавочке. И конечно себе оставила, пахнут безумно. Долго живу на свете, но такой дичи ещё не видела... Цветы безумно жаль», – завершила она свой рассказ.

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