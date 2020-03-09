В Киеве прорвало трубу около жилого дома, в результате чего затопило подвалы, двор и машины, которые были там припаркованы

Прорыв случился в Соломенский районе в Турецком городке около 00:00-01:00 , а потоп последовал уже в 06:00. Приэтом жильцы дома остались полностью без воды, сообщает «Информатор».

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Жильцы рассказали, что ночью услышали грохот, а выглянув в окно, увидели бьющийся из асфальта фонтан. Сначала вода стекала в ливневки, но под утро они забились и в соседнем от места прорыва доме образовалась «река» с грязью и песком. Воду перекрыли только к 08:00.

Владельцам припаркованных авто пришлось вычерпывать воду из своих машин ведрами, надев резиновые сапоги или просто обвязав ноги пакетами.

На месте работали правоохранители, которые задокументировали жалобы пострадавших местных жителей.

Прибывшие на место ЧП сотрудники «Киевводоканала» не смогли сразу подъехать к месту провала и ликвидировать аварию из-за автомобиля, который стоит прямо под подъездом.

Владелец машины боялся двигать машину из-за угрозы еще одного провала на уже треснувшем асфальте. А соседи с угрозами пытались добиться от него согласия на перемещение транспорта. Ведь в доме по адресу улица Пулюя, 1а вообще нет воды, никакой.

В конечном итоге мужчина согласился, и комунальщики приступили к ликвидации ЧП.

Ранее сообщалось, что в Киеве многострадальный мост Патона «прорвало» прямо на глазах у изумленных очевидцев.

Необычное ЧП произошло с одним из столичных мостов во вторник, 3 марта. Прямо из «днища» моста валил густой дым. Это заставило некоторых свидетелей происходящего заподозрить, что мост горит.

Впрочем, пожарные или спасатели не торопились отправляться на место происшествия, поэтому природа «дыма» оставалась неизвестной.

В сети также предположили, что мост «посыпался» под тяжестью проезжающего по нему транспорта. Впрочем, очевидцы высказали и более правдоподобную версию: из-под моста валил не дым, а пар из-за прорвавшейся где-то трубы.

Напомним, потоп в ТРЦ: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что люди кричали от боли, число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой возросло: "Свариться в кипятке".